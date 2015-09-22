Кличко передвиборчою кампанією підтвердив свій європейський курс - експерт

Нинішній очільник української столиці Віталій Кличко почав передвиборчий процес у незвичному для киян форматі: з відкритої презентації мажоритарників і без «совкової» урочистої презентації кандидатської програми.

Так кандидат політичних наук Дмитро Гаврилюк прокоментував офіційне висунення Віталія Кличка кандидатом у мери Києва від БПП «Солідарність», передає "Єдність-Інформ".

Це, за словами експерта, вкотре підтверджує європейський курс політика.

«Офіційну заяву про участь у виборах мера Києва Кличко зробив на Поштовій площі. Ніяких колонних залів, абсолютна відсутність партійної символіки. Це свого роду символічне підтвердження дій мера Віталія Кличка - європейський формат роботи, виконання започаткованих проектів. Обіцяв добудувати Поштову - зробив», - зазначив Гаврилюк.

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Окремо політолог виділив відкриту презентацію киянам кожного кандидата від команди нинішнього мера у депутати Київради.

«Вкотре Віталій Кличко як мер демонструє відкритість своїх дій. І під час заяви про висунення Кличко повністю пішов від політизації процесу. На презентації не було ні єдиного політичного прапора, банера або логотипу. І це відповідає очікуванням виборців, оскільки люди дуже втомилися від політичних брендів, їм потрібні реальні справи», - сказав Гаврилюк.