КМДА: Завершено ремонт реабілітаційного центру для учасників АТО зі спинальною травмою
У Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни завершено капітальний ремонт приміщень Реабілітаційного центру, в якому проходитимуть реабілітацію учасники АТО зі спинальною травмою.
Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час робочого візиту до Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни.
«Незважаючи на скрутний час, міська влада на чолі з Віталієм Кличком знайшла можливість виділити кошти для здійснення капітального ремонту та придбання обладнання у Реабілітаційний центр. І вже зараз шпиталь готовий прийняти бійців АТО зі спинальною травмою на реабілітацію. Наразі у центрі пройшли реабілітацію 170 бійців із травмою мультидисциплінарного профілю. Наш обов’язок – створити максимально сприятливі умови для їх одужання, адже ці люди жертвують своїм здоров’ям, часом і життям заради миру у країні», – сказав Радуцький.
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Він зауважив, що кошторисна вартість робіт складає 700 тис. грн, з них 500 тис. грн виділено з міського бюджету і 200 тис. грн – кошти спеціального фонду Департаменту охорони здоров’я.
Наразі у шпиталі працюють 11 стаціонарних відділень: ендокринологічне, два терапевтичних, гастроентерологічне, кардіологічне, два неврологічних, хірургічне, урологічне, у складі яких є відділення анестезії та інтенсивної терапії, патологоанатомічне, а також параклінічні відділення.
За рішенням Міністерства охорони здоров’я України базовими установами щодо реабілітації учасників антитерористичної операції визначено 32 госпіталі ветеранів війни України. У листопаді 2014 року у шпиталі створено Реабілітаційний центр, у складі якого є реабілітаційне відділення мультидисциплінарного профілю на 50 ліжок, у тому числі з них 10 ліжок для спінальної травми, психотерапевтичний кабінет, кабінет психологічного розвантаження, фізіотерапія та бальнеологія, басейн з підводним витягом хребта, де бійці АТО, як учасники бойових дій, проходять медичну, фізичну та психологічну реабілітацію.
Заклад є клінічною базою для двох кафедр Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика – кафедри терапії та геріатрії та кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини; Державного навчально-методичного геріатричного центру; Вищого навчального закладу «Перший Київський медичний коледж».