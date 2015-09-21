Суперником Кличка на виборах стане голова КМДА часів Революції гідності - експерт

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на власні джерела.

Участь політика у змаганні за мерське крісло столиці, на думку експерта, пожвавить передвиборчу кампанію.

«Вчора мені злили інформацію, що на вибори мера Києва від НК («Нашого краю» – ред.) йде Володимир Макеєнко, який у 2014 році під час Майдану займав сьогоднішнє місце Кличка. Тоді він несподівано вийшов з Партії регіонів і взяв на себе особисту відповідальність за життєдіяльність Києва», - наголосив Олексій Голобуцький.

«Якщо Макеєнко висунеться в мери, це буде цікава кампанія», - зазначив Олексій Голобуцький.