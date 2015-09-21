Суперником Кличка на виборах стане голова КМДА часів Революції гідності - експерт
17:11, 21 вересня 2015Київ
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Голова Київської міськадміністрації у січні-березні 2014 року Володимир Макеєнко, який заявив про вихід з Партії регіонів під час Майдану, має намір висунути свою кандидатуру на виборах мера Києва від партії «Наш край».
Якщо Макеєнко висунеться в мери, це буде цікава кампанія / УНИАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на власні джерела.
Участь політика у змаганні за мерське крісло столиці, на думку експерта, пожвавить передвиборчу кампанію.
«Вчора мені злили інформацію, що на вибори мера Києва від НК («Нашого краю» – ред.) йде Володимир Макеєнко, який у 2014 році під час Майдану займав сьогоднішнє місце Кличка. Тоді він несподівано вийшов з Партії регіонів і взяв на себе особисту відповідальність за життєдіяльність Києва», - наголосив Олексій Голобуцький.
«Якщо Макеєнко висунеться в мери, це буде цікава кампанія», - зазначив Олексій Голобуцький.
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