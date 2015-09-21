У Києві відбувся Марш миру (фоторепортаж, відео)

Учасники Маршу миру пройшли від Меморіалу воїнам України, загиблим в Афганістані, до Національного музею історії України в Другій світовій війні.

Ходу присвятили міжнародному Дню миру.

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Міжнародний день Миру відзначають у всьому світі з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН як день всесвітньої відмови від насильства і вогню. Його почали відзначати в 1982 році. У цей день ООН закликає всі країни припинити військові дії і хоча б на 24 години припинити кровопролиття.