У Києві відбувся Марш миру (фоторепортаж, відео)
16:28, 21 вересня 2015Київ
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У столиці провели Марш миру за участю керівництва Києва, представників ООН, громадських організацій ветеранів, жінок, учасників Антитерористичної операції, молоді.
Учасники Маршу миру пройшли від Меморіалу воїнам України, загиблим в Афганістані, до Національного музею історії України в Другій світовій війні.
Ходу присвятили міжнародному Дню миру.
Читайте такожООН відзначає Міжнародний день миру
Міжнародний день Миру відзначають у всьому світі з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН як день всесвітньої відмови від насильства і вогню. Його почали відзначати в 1982 році. У цей день ООН закликає всі країни припинити військові дії і хоча б на 24 години припинити кровопролиття.
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