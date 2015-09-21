Історики заявляють, що Києву доведеться позбутися ще 105 пам'ятників комуністичного режиму (список)
Йдеться про 12 пам’ятників Леніну, а також досі не демонтований барельєф на станції метро Театральна та багато інших об'єктів.
Український інститут національної пам’яті звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка щодо необхідності демонтувати 105 пам’ятників та пам’ятних знаків комуністичного режиму.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Українського інституту національної пам’яті.
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«Понад сотня столичних пам’ятників та пам’ятних знаків досі уславлюють більшовицьких діячів - тих, хто зі зброєю у руках боровся проти українських військ, або санкціонував окупацію та політичні репресії», - зазначається в повідомленні.
Запропонований перелік об’єктів, що, відповідно до Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», необхідно усунути з громадського простору в першу чергу, підготували співробітники УІНП.
“Йдеться про 12 пам’ятників Леніну, а також досі не демонтований барельєф на станції метро Театральна, - констатував співробітник Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд. - На вулиці Інститутській можна побачити меморіальну дошку Дмитрові Мануїльському, який був не лише членом політбюро Компартії, заступником голови Ради міністрів УРСР, а й очолив кампанію з вилучення церковних цінностей, що обернулась грабунком українських храмів”.
Перелік пам’ятників та пам’ятних знаків у Києві, що підлягають демонтажу, містить не тільки назви та місця розташування, а й обгрунтування - чому та чи інша особа підпадають під дію законів про декомунізацію, зазначається в повідомленні. Відповідний перелік розміщено на сайті УІНП.
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Як повідомлялося, 21 травня вступили у дію закони про декомунізацію. Згідно з одним із них, слід демонтувати пам’ятники і пам’ятні знаки, що зображують осіб, які обіймали керівні посади у Комуністичній партії (від секретаря райкому і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних республік, працівників органів держбезпеки. Також підлягають демонтажу знаки, які пов’язані з діяльністю Комуністичної партії (включаючи партійні з’їзди), річницею Жовтневого перевороту, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України. Вони мають бути усунені з громадського простору до 21 листопада цього року.