БПП висунув Кличка кандидатом у мери Києва

Про це повідомила його прес-секретар Оксана Зиновьєва в Twitter.

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"Конференція територіальної організації БПП "Солідарність" в м. Києві висунула Віталія Кличка кандидатом в мери столиці", - написала вона.

Раніше сам Кличко заявляв, що має намір повторно балотуватися на посаду мера Києва на виборах у жовтні 2015 року. При цьому він наголошував, що впевнений у своїй перемозі навіть у тому випадку, якщо вибори проходитимуть у три тури.