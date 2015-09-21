БПП висунув Кличка кандидатом у мери Києва

13:31, 21 вересня 2015
Київ
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Територіальна організація «Блоку Петра Порошенка "Солідарність" в Києві висунула Віталія Кличка кандидатом у мери столиці.

kievcity.gov.ua

Про це повідомила його прес-секретар Оксана Зиновьєва в Twitter.

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"Конференція територіальної організації БПП "Солідарність" в м. Києві висунула Віталія Кличка кандидатом в мери столиці", - написала вона.

Раніше сам Кличко заявляв, що має намір повторно балотуватися на посаду мера Києва на виборах у жовтні 2015 року. При цьому він наголошував, що впевнений у своїй перемозі навіть у тому випадку, якщо вибори проходитимуть у три тури.

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