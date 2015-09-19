У Києві СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит.

Правоохоронці затримали трьох кур’єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тис. грн готівки.

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Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.