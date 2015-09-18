У столиці заборонили промисловий вилов риби

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу Держрибагентства Ярему Коваліва.

"Ми отримуємо велику кількість звернень від киян на "гарячу" телефонну лінію та в соціальних мережах щодо виявлених риболовних снастей. Проте з'ясувати, чи належать вони браконьєрам, майже неможливо, адже промисел в Києві був дозволений. Після аналізу ситуації було прийнято рішення офіційно закрити Дніпро в межах Києва для промислового лову. Тому, побачивши у водоймі рибальську сітку, можете не сумніватися - вона браконьєрська", - цитує Коваліва прес-служба.

Чиновник запевнив, що нововведення не завдасть негативного впливу на риболовні підприємства.

"За офіційними даними, за 2015 рік жодне таке підприємство не здійснювало промислового лову у Києві і не має відповідного дозвільного документа рибоохорони", - говориться в повідомленні.

Читайте такожДержрибагентство пропонує давати три роки тюрми за електролов риби

Як повідомляв УНІАН, раніше низка народних депутатів запропонували Верховній Раді з 2016 року ввести мораторій на промисловий вилов риби на водних об'єктах басейну Дніпра, Південного Бугу, Західного Бугу та Сіверського Дінця. Метою законопроекту є забезпечення реалізації екологічної політики України у сфері використання, охорони і відтворення водних живих ресурсів.

Саме ж Держрибагентство з цією метою в тестовому режимі з 2 вересня запровадило на Канівському водосховищі в Київській області поділ водойми на зони для промислового, спортивного та любительського рибальства.