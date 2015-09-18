Кличко назвав дату відкриття реконструйованого після підпалу кінотеатру "Жовтень"

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки ходу реконструкції будівлі «Жовтня» у Подільському районі Києва.

“Ми зараз перебуваємо у кінотеатрі “Жовтень”. Всі знають про трагедію, яка сталася минулого року, коли наш історичний кінотеатр згорів внаслідок підпалу. Зараз тут триває відбудова. Хоча це, по суті, буде оновлений майже на 100% кінотеатр, який відповідатиме всім нормам сучасного кінотеатру. Ззовні приміщення буде таким, як його багато років знають кияни, але всі внутрішні приміщення, усе обладнання будуть нові. Це буде один з найкращих комунальних кінотеатрів Києва”, - зазначив Кличко.

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Він розповів, що на 18 жовтня заплановане відкриття оновленого кінотеатру. “Будемо раді всіх вітати в новому кінотеатрі. У перший день запрошуємо всіх на безкоштовні кінопокази. І кілька днів після відкриття, як мені сказали, тут безкоштовно пригощатимуть поп-корном”, - сказав мер Києва.

Кличко також подякував будівельникам, які працюють над відновленням “Жовтня”. “Я майже кожного тижня заїжджаю сюди і бачу, як змінюється кінотеатр. Зараз більше 300 людей працюють на об'єкті вдень і вночі. Часу залишилось мало, але кажуть, що встигнуть. Тож до початку кінофестивалю “Молодість” кінотеатр буде введений в експлуатацію і тут можна буде подивитись фестивальні фільми. Незважаючи на складну економічну ситуацію в місті і країні, ми знаходимо можливості і кошти для відновлення та розвитку інфраструктури нашого міста”, - наголосив Київський міський голова.