Мер Києва відкрив нову велодоріжку з Троєщини до центру міста

Він наголосив, що відтепер всі охочі менш ніж за півгодини можуть комфортно і безпечно дістатися на велосипеді з Троєщини до центру, передає прес-служба КМДА.

«Сьогодні ми відкрили велодоріжку з Троєщини до центру. Відтепер кожен охочий може взяти велосипед і приїхати в центр з Троєщини чи у зворотньому напрямку, просто прогулятися чи дістатися до роботи. Доріжка такого рівня – перша у Києві. Ми з очільниками профільних департаментів і комунальних підприємств проїхалися, подивилися. Відстань 22 км ми подолали за менш ніж півгодини у прогулянковому режимі. Велодоріжка з Троєщини до центру виокремлена в окрему лінію, на якій немає автівок, велосипедисти захищені. Частина маршруту проходить по Трухановому острову, на який обмежений в'їзд авто і є обмеження швидкості – 20 км на годину», – зазначив Кличко.

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Київський міський голова також закликав поліцейських слідкувати за дотриманням швидкісного режиму на Трухановому острові, де часто трапляються нещасні випадки через перевищення швидкості водіями.

«Ми декілька разів сьогодні зупинялися і зупиняли водіїв, які порушують швидкісний режим на Трухановому острові. Тож закликаю поліцейських слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху на цій ділянці», – зазначив мер.

Він наголосив, що нова велодоріжка – це лише перший крок. Столична влада розробила систему велодоріжок у Києві загальною протяжністю 600 км.

«Наступного року відкриємо ще не одну велодоріжку. Також запрошую всіх на відкриття першої черги велотреку, який ми повернули у власність громади Києва. Там не буде будівництв. Діти та дорослі будуть займатися спортом, буде і бігова доріжка, і велодоріжка. Ми взялися системно поліпшувати інфраструктуру Києва. Робимо Київ комфортним містом, зокрема для велосипедистів. Хто ще не спробував нову велодоріжку – рекомендую, можливо, на роботу діставатися стане більш зручно, ніж стояти в пробках», – зазначив Віталій Кличко.

Велосипедний маршрут «Житловий масив Троєщина – Європейська площа» проходить по проспекту Генерала Ватутіна, Московському мосту, вулиці Труханівській, Парковому мосту, схилах Хрещатого парку, Володимирському узвозу, Європейській площі.