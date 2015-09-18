Андріївський узвіз на початку жовтня стане пішохідним

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це повідомив директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення, радник міського голови Олександр Спасибко під час інспекції на Андріївському узвозі.

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Заїзд буде дозволений тільки жителям вулиці, співробітникам установ, розміщених на Андріївському, а також машинам швидкої допомоги, пожежним автомобілям та іншому спецтранспорту.

"Завдяки встановленим автоматизованим механізмам доступу – болардам – буде обмежено наскрізний рух транспорту узвозом, і він нарешті стане пішохідним. А це не лише комфорт, а й безпека киян та численних гостей, які прогулюються вулицею", – сказав Олександр Спасибко.

У даний час проектний інститут "Київдормістпроект" проводить коригування Схеми організації дорожнього руху Андріївським узвозом в частині встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху за зауваженнями Управління ДАІ в Києві.

Керування болардами здійснюватиметься спеціальним пультом дистанційного управління, а також через диспетчерський пункт, розташований у Подільській РДА. Завдяки встановленим камерам відеоспостереження черговий диспетчер може опускати боларди для проїзду карети швидкої допомоги чи пожежного авто, також облаштовано спеціальну кнопку виклику диспетчера у разі необхідності заїзду на узвіз.