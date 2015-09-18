Київрада обманула киян обіцянкою змусити "Київенерго" перераховувати тариф за 4 роки
Столичним жителям не варто розраховувати на перерахунок тарифів за тепло і водопостачання за 4 роки – інформація, оприлюднена на сайті Київради, виявилася неправдивою.
Як пояснила керівник прес-служби Київради Ірина Золотар повідомлення про те, що Київрада має намір зобов’язати ПАТ "Київенерго" та ПАТ "Київводоканал" перерахувати комунальні тарифи за період з грудня 2006 по січень 2011 року не відповідає дійсності, пише Українська правда.Київ.
"Ця інформація неправдива. Так, є такий проект рішення, але ніхто його не розглядав. Він надійшов до бюджетної комісії, але вона його навіть не розглядала, а перенаправила на розгляд комісії з питань ЖКГ та ПЕК", - сказала Золотар.
Читайте такожЯценюк зібрався відстоювати свої "справедливі" тарифи в Раді
Вона пояснила, що спершу за це питання має проголосувати профільна комісія, а вже тоді розглядатиме бюджетна.
"Але навіть, якщо воно буде винесене на розгляд Київради і Київрада проголосує, то це не гарантує перерахунку. Депутати можуть лише просити Нацкомісію і самих "Київенерго" та "Київводокал" переглянути тариф", - додала Золотар.
"Як керівник прес-служби першочергово хочу особисто вибачитись, що ці помилки мали місце. Відповідальна за написання цих матеріалів людина вже покарана", - підсумувала Золотар.
Як відомо, 15 вересня на сайті Київради з'явилось повідомлення про те, що"ПАТ "Київенерго" спільно з ПАТ "Київводоканал" перерахують комунальні тарифи за період з грудня 2006 по січень 2011".