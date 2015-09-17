Експерт назвав ефективною публічну боротьбу влади Києва з корупцією

Можна сказати, що Кличко виявляє найбільш активну позицію у боротьбі з корупцією серед більшості українських мерів.

Таку думку висловив політичний консультант Олег Постернак за підсумками засідання Антикорупційної ради при міському голові, передає Politconsultant.org.

«Заяви Кличка про боротьбу з корупцією підтверджуються конкретними цифрами і фактами. Внаслідок аудиту всіх структурних підрозділів та комунальних підприємств КМДА порушено 65 кримінальних справ щодо виявлених фінансових порушень. За корупцію звільнено 5 директорів шкіл, керівника дитсадка, головлікара 7-ої лікарні, на черзі 5 керівників столичних ЖЕКів. Тому, незважаючи на передвиборну критику від конкурентів Кличка, не можна заперечувати, що київська влада досить активно бореться з корупцією», - сказав політолог.

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Окремо експерт відзначив ефективність роботи нещодавно створеної у столиці Антикорупційної ради та конкурсного відбору керівників у галузі освіти, а також відкритість влади у питанні використання бюджетних коштів та прийняття кадрових рішень.

«Подібна позиція Кличка і публічність процесів змушує чиновників, у яких з'являється спокуса «спрацювати на кишеню», десять разів подумати, перш ніж піти на корупційний вчинок. Такий підхід досить ефективний», - наголосив Постернак.