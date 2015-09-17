У Києві на три дні перекриють рух транспорту на проспекті Перемоги в напрямку центру

Як повідомляє прес-служба ПАТ «Київгаз», це пов’язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі та ремонтом аварійних колодязів в районі станції метро «Шулявська».

Згідно з інформацією, вже сьогодні, 17 вересня, буде перекрито одну дорожню смугу.

З 16.00 п’ятниці, 18 вересня, буде перекрито три дорожні смуги.

«В суботу на час виконання вогневих робіт рух транспорту буде зупинено повністю. Тролейбуси № 5 та 7 будуть замінені автобусами. Об’їзд здійснюватиметься по вул. Гарматній», - сказано у повідомленні «Київгазу».

Зазначається, що рух транспорту буде відновлено у понеділок, 21 вересня, з 18.00.

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Як уточнила прес-служба Київської міської держадміністрації, обмеження руху транспорту будуть введені на смугах в напрямку до центра столиці. Рух проспектом Перемоги біля Шулявського шляхопроводу буде повністю перекрито протягом 19 та 20 вересня (субота та неділя).

В мерії інформують, що відповідне рішення щодо обмежень руху було прийнято сьогодні Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це пов’язано із виходом з ладу та необхідністю заміни газових засувок.

«Враховуючи, що існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, ми ставимо вимогу до усіх профільних служб вжити заходів, аби уникнути подальшого розвитку аварійної ситуації. Ми мобілізували всі ресурси і, сподіваюся, до вечора неділі, 20 вересня, завершимо всі відновлювальні роботи», – прокоментував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

В мерії зазначили, що з 16:00 18 вересня до 18:00 20 вересня будуть відключені тролейбусні лінії від електроживлення (маршрут №5 і №7). Також заплановане припинення подачі газу підприємствам і організаціям, які потрапляють у зону проведення аварійних робіт.

На час проведення робіт буде забезпечено цілодобове чергування представників інженерних служб біля газових колодязів на просп. Перемоги, а також цілодобове чергування пожежного автомобіля та взводу «Київської служби порятунку».

Наразі розробляється тимчасова схема руху, встановлюються необхідні дорожні знаки та знаки маршрутного орієнтування на ділянці від вул. Гарматної до вул. Янгеля. Схему об’їзду ділянки буде оприлюднено найближчим часом.