Кияни зможуть платити на 30% менше за спожите тепло - КМДА

До кінця року у Києві заплановано встановити 4 тисячі будинкових лічильників тепла, що дозволить мешканцям заощадити близько 30% на сплаті за тепло. Загалом по Києву протягом опалювального сезону економія становитиме близько 1 млрд грн.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки встановлення теплового лічильника в одному з будинків по вулиці Ентузіастів.

«В умовах зростання тарифів на тепло сьогодні питання енергозбереження стоїть гостро як ніколи. Енергоаудит показав, що 70% столичних будинків потребують здійснення заходів з енергозбереження. Найпершим кроком у напрямку енергоефективності є облік: зекономити тепло можна лише тоді, коли його можна порахувати. Ми щойно перевірили установку теплолічильника в будинку, якому вже більше 40 років. І тут такий лічильник дасть можливість зекономити до 30% тепла, а значить, і оплати за нього», – зазначив Кличко.

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Як зауважив мер Києва, якщо за квартиру у 50 кв. м родина платить близько 807 грн, то після встановлення теплового лічильника сума зменшиться до 565 грн. У середньому установка теплового лічильника дозволить заощадити 43 тис. грн на місяць на весь будинок.

«До початку нового опалювального сезону у Києві буде встановлено 4 тисячі лічильників (це 80 відсотків столичних будинків), сподіваємось, збоїв з боку «Київенерго» не буде. Таким чином, за опалювальний сезон мешканці будинків, де будуть встановлені лічильники, зекономлять близько 1 млрд грн. Будинки, в яких не встановлять лічильники цього року, будуть обладнані у 2016 році», – сказав мер.

Київський міський голова відзначив, що до питання енергозбереження столична влада підходить комплексно: встановлюють лічильники, терморегулятори, утеплюють будинки (400 будинків цього року проходять теплосанацію).