Поява спеціалізованої СТО вирішить комплексні проблеми з відновлення столичного автобусного парку - КМДА

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час робочого візиту до спеціалізованої станції технічного обслуговування автобусів комунального підприємства «Київпастранс».

Він наголосив, що на виробничих площинах спеціалізованої станції СТО здійснюється відновлення рухомого складу у найсучаснішому центрі й за найвищими стандартами. Зокрема, проводиться діагностика технічного стану автобусів, поточні ремонти двигунів та поглиблені ремонти кузовів автобусів підприємства.

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«Завдяки діяльності СТО комунальне підприємство «Київпастранс» суттєво економить кошти. Зокрема, більшість ремонтних робіт стали виконувати самотужки, що свідчить про підвищення кваліфікації працівників СТО», – зазначив Ніконов.

Крім того, перший заступник голови КМДА зауважив, що завдяки спеціалізованій станції технічного обслуговування для інвалідів створили спеціальне таксі з автоматичними підйомниками.

Окрім того, 5 відремонтованих автобусів найближчим часом вийдуть на 101 автобусний маршрут (житловий масив Троєщина), оскільки заплановано зменшення інтервалу руху та зміну схеми руху на вул. Милославській – буде забезпечено рух в обидва напрями на вул. Милославську та Закревського.

Зазначимо, що вартість проведеного ремонту однієї одиниці рухомого складу становить 250 тис. грн. Вартість одного ремонту у сторонніх організацій становить до 750 тис. грн. Наразі на СТО-А перевезено 78 одиниць автобусів-довгостоїв, тривають планові ремонтно-відновлювальні роботи.