У Києві 21 вересня відбудеться Марш миру

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Передбачається, що участь у заході візьме понад тисяча осіб.

Планується, що з 10.30 до 11.00 відбудеться збір учасників заходу біля Меморіалу (пам'ятника) воїнам України, полеглим в Афганістані (вул. Лаврська, 27), до якого покладуть квіти.

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Після цього урочистою ходою учасники Маршу миру пройдуть від Меморіалу воїнам України, полеглим в Афганістані, до Національного музею історії України у Другій світовій війні, де об 11.30 розпочнеться мітинг.

Як зазначається у повідомленні, Міжнародний день Миру відзначають в усьому світі за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН як день всесвітньої відмови від насильства і вогню. Його почали святкувати у 1982 році. У цей день ООН закликає всі країни зупинити військові дії і хоча б на 24 години припинити проливати кров.