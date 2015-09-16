У Кличка проведуть конкурс на посади керівників "Київтранспарксервісу" та "Київкінофільму"

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам після засідання Антикорупційної ради при міському голові, передає прес-служба КМДА.

«Ми однозначно підтримуємо ідею відкритих конкурсів і будемо проводити конкурс як на позицію керівника комунального підприємства «Київтранспарксервіс», так і на посаду керівника КП «Київкінофільм». Щоб київські комунальні кінотеатри працювали ефективно, «Київкінофільм» повинна очолити людина, яка має відповідний фаховий рівень і зможе розвивати галузь», – зазначив Кличко.

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Мер Києва також висловив сподівання, що завтра Верховна Рада ухвалить законопроект, який дасть можливість систематизувати роботу парковок, штрафувати водіїв за неправильне паркування і евакуйовувати автівки, які залишають у заборонених для паркування місцях.

Кличко також зазначив, що сьогодні столична влада спільно з Антикорупційною радою при міському голові працює над тим, щоб зробити повністю прозорою сферу зовнішньої реклами. Наразі триває перевірка цієї галузі експертами ради.

«Наша мета – остаточно знищити корупцію в міській владі, в усіх сферах», – наголосив мер.