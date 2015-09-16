Із викритих фінансових порушень в результаті аудиту в КМДА відкрито 65 кримінальних справ - Кличко

На сьогодні порушено 65 кримінальних справ із викритих фінансових порушень у результаті аудиту усіх структурних підрозділів і комунальних підприємств КМДА. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Антикорупційної ради при міському голові.

«Досі було чимало тих, хто вважав, що боротьба з корупцією їх не торкнеться. Дехто говорив, що Антикорупційна рада не стане дієвим органом – стала; говорили, що ми ніколи не відкриємо всі витрати та надходження до бюджету – відкрили; говорили, що моя вимога написати заяву на звільнення Вавриша залишиться на словах. Вавриш звільнений. Ми крок за кроком знищуємо і продовжуватимемо знищувати корупцію», – наголосив Віталій Кличко.

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Мер Києва поінформував учасників засідання, що затвердив план окремих заходів КМДА щодо запобігання та зменшення ризиків корупції. Таким чином всі пропозиції, які були затверджені Антикорупційною радою в рамках розробки антикорупційної програми, введені в дію.

Із кожного пункту визначений відповідальний і терміни виконання. «Я думаю, що не всі, в тому числі і серед чиновників КМДА, розуміють всю глибину змін, яка закладена у цьому рішенні, але скоро всі почнуть відчувати це на собі», – зауважив мер.

«Я радий, що на засіданнях робочих груп вже розглянуті процедури щодо системи роботи комунальних театрів, розпочалась робота з виявлення всієї системи корупції в школах. Хочу повідомити, що звільнено 5 керівників навчальних закладів за результатами перевірок. Я впевнений, що так ми зможемо поступово очистити всі галузі нашого господарства», – підкреслив Київський міський голова.

Віталій Кличко також наголосив, що столична влада і надалі звертатиметься до правоохоронних органів щодо належного реагування на усі передані матеріали з викритих фінансових порушень.

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«За результатами аудиту ми передали правоохоронцям десятки кілограмів паперів! На сьогодні порушено 65 кримінальних справ. Три з них передані до суду. Оголошено 12 підозр. І ми вимагаємо розслідування кожного факту зловживань і покарання винних», – наголосив мер.

Він також зауважив, що 25 вересня у Києві відбудеться антикорупційна конференція за участю правоохоронців, прокурорів та експертів.