У Києві встановлять зупинки з Wi-Fi і зарядками для мобільних

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила начальник служби маркетингу КП "Київпастранс" Ганна Бондар. За її словами, в даний час в Києві є 2510 зупинок громадського транспорту, з них 589 не обладнані павільйонами очікування. "Зараз проходить проект заміни зупинкових комплексів. На проспекті Перемоги, від Цирку до станції метро "Житомирська", до 15 жовтня буде встановлено 10 зупинок громадського транспорту, так званих "розумних" зупинок", - заявила вона.

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За її словами, ці зупинки будуть відрізнятися розміром і зовнішнім виглядом. "На цих зупинках не буде проводитися торгівля. На зупинці зверху буде її назва і маршрути, які тут зупиняються. Також буде безкоштовний Wi-Fi, також на зупинці будуть розетки для зарядки мобільного телефону, карта-схема руху та розклад руху. І найголовніше, електронне табло, і в режимі онлайн будуть показувати прибуття маршрутного транспорту", - розповіла Ганна Бондар.