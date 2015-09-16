У Києві грабіжники масово розбирають недобудований Подільський міст на металобрухт - ЗМІ

Як пише Сьогодні, останній такий випадок стався вчора ввечері. Міліція затримала злочинця на гарячому.

"Вчора опергрупа затримала грабіжника, який намагався зняти обладнання з одного з підйомних кранів. Це стаття 185 "Крадіжка", яка карається строком позбавлення волі до 3-5 років. Але повідомлення про крадіжки на цьому об'єкті надходили і раніше. У квітні надійшла заява про зникнення деталей з будівельної техніки, а інша — два тижні тому. Крали метал і мідні кабелі. Повідомлення внесено до ЄРДР. Ведеться розслідування", — розповіли нам в міліції.

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За даними видання, за словами охоронців мосту, крадіжки почалися ще в минулому році. "Приїжджають зазвичай вночі, чоловік п'ять здорових мужиків. Що проти них зробиш, коли один у будці охорони чергуєш? Поки викличеш міліцію, поки приїдуть, від цих злодіїв вже й слід прохолов", — розповідає охоронець на ім'я Ігор.

Відзначається, що крадіжки відбуваються на всій ділянці мосту, де є будівельні об'єкти і знаходяться будматеріали.

"У підйомних кранах, які знаходяться на будмайданчиках вкрадено всі мідні дроти, кінцеві вимикачі. З самого мосту зрізають мідні кабелі. Одного разу навіть обрізали двометровий шпунт (металевий профіль), який стирчав із землі. Як його можна було забрати?! Важить він кілограм 400! Зняли з мосту і близько сотні прольотів (1х6 метрів кожен) з оцинкованої сталі. Щоб цього не відбувалося, довелося наполовину обрізати практично всі металеві підйомні сходи на міст. Але і це не допомогло", — розповідає один з будівельників.

Як запевняють самі робітники, почастішали крадіжки через те, що на самому об'єкті практично немає будівельників. "Раніше будівництво велося у дві зміни. Працювали тисячі будівельників. Не те, що зараз", — кажуть робітники. Тепер будівельні роботи ведуться на естакаді Рибальського острова.

З десяток робітників займаються установкою другого ярусу опори. На закінчення усіх робіт потрібно близько 8 мільярдів гривень, а в цьому році було виділено всього три мільйони.

За словами головного інженера ПАТ "Мостобуд" Михайла Мартинюка, говорити про терміни закінчення будівництва Подільського мосту рано. "Будівельні роботи на об'єкті потроху ведуться, але говорити про самі терміни ще рано. Адже на сьогоднішній день і половини не зроблено з того, що потрібно було зробити. Все залежить від фінансування будівництва самого об'єкта, якого практично немає. Зараз ведуться перерахунки кошторису. Але, так чи інакше, потрібна дуже велика сума грошей", — каже Мартинюк.