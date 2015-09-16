Порядок в Києві під час футболу охоронятимуть 2 тисячі міліціонерів
Охорону громадського порядку під час матчу Ліги Європи, який відбудеться сьогодні о 21.45 на НСК "Олімпійський" між "Динамо" і "Порту", забезпечуватимуть 2 тис. міліціонерів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міліції, під час матчу на прилеглій до стадіону території та в центральній частині міста до охорони громадського порядку будуть задіяні працівники міліції та військовослужбовці Національної гвардії.
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Столичні правоохоронці закликають вболівальників поводитися цивілізовано, ставитися одне до одного толерантно, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні їх функцій по охороні правопорядку.
Також міліція звертається до власників транспортних засобів з проханням не порушувати правил дорожнього руху, не залишати транспорт з порушенням правил та не паркувати автомобілі на тротуарах доріг, прилеглих до стадіону.