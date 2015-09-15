У Києві вже звільнили 25 патрульних поліцейських

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба його відомства.

Глава МВС наголосив, що нинішній рівень професіоналізму поліцейських є досить високим.

"Ви маєте розуміти, що виглядає це досить престижно, нова форма та автомобілі, але в реальності - це щоденна тяжка робота", - зауважив Аваков.

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У свою чергу керівник Департаменту патрульної служби МВС України Олександр Фацевич повідомив, що екіпажі патрульної служби завжди в роботі. Крім того, зросла кількість розкритих правопорушень по «гарячих слідах».

Також радник першого заступника міністра внутрішніх справ Хатія Деканоїдзе зазначила, що у Києві рівень довіри населення до нової патрульної поліції зріс до 85%.

Раніше УНІАН повідомляв, що 69% жителів столиці очікують, що у зв'язку зі створенням патрульної поліції рівень безпеки у Києві покращиться.