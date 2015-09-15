Боротьба з корупцією та звільнення хабарників робить команду Кличка більш відкритою до суспільства, - експерт

Про це заявив Директор Київського інституту мирних досліджень Андрій Мішин, коментуючи результати аудиту медустанов міста за перше півріччя, повідомляє politconsultant.org.

За його словами, розкриті факти корупції в «Київпастрансі», публічні звільнення чиновників, головлікарів і директорів шкіл, відкритий аудит столичних лікарень, і впровадження «відкритого бюджету» дозволяють позитивно оцінювати реалізацію антикорупційної програми Віталія Кличка в столиці.

«Оприлюднені цифри за фактами фінансових порушень в столичних медустановах і подальше звільнення головлікаря – це вже не просто слова про антикорупційну діяльність. Це реальні кроки влади, яких чекають кияни. Зловживання у столичних лікарнях, де найчастіше ліжка все ще радянських часів, вікна зі щілинами, на 11, 85, 27 млн, озвучені Радуцьким пресі виглядають незграбно у країні із занепадом економіки та де-факто військовим становищем», - зазначив експерт.

«Тільки в сфері освіти було призначено 40 нових керівників навчальних закладів та звільнено за підозрою в корупції 5 директорів шкіл. Як правило заходи «публічної прочуханки», поряд з реальними кадровими рішеннями дають позитивний результат. Так званий «дамоклів меч» стимулює чиновників краще працювати», - сказав він.

Разом з тим Мішин підкреслив необхідність активної позиції у правоохоронців в цьому питанні, оскільки не в повноваженнях столичної влади притягувати до відповідальності.

«Для логічного завершення ланцюжка, справу, розпочату Кличком, повинні фіналізувати правоохоронці, адже очевидно, що залучення до відповідальності за законом не входить до компетенції міської влади. Тільки повний цикл цієї системи буде мати успіх», - сказав експерт.