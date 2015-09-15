У Кличка за корупцію звільнили п'ятьох директорів столичних шкіл
Київська міська влада за останній рік звільнила керівників п’яти освітніх закладів у зв’язку з порушенням законодавства та корупційними зловживаннями.
На їхнє місце було призначено нових директорів за результатами відкритого конкурсного відбору, повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції Введенської гімназії № 107 Подільського району міста.
«На жаль, практично в усіх закладах, де було звільнено директорів, останні намагаються залишитися через суди, незважаючи не лише на накази про звільнення, а й на порушені проти них кримінальні справи. Тим не менше, незважаючи на те, що система пручається, ми будемо боротися до кінця, адже впевнені, що правда на нашому боці», – переконана вона.
Старостенко розповіла, що у Введенській гімназії директора було звільнено за зловживання з коштами батьківського фонду, а також орендою приміщень: «У цій школі три роки працювала приватна спортивна школа «Феєрія», яка щомісяця збирала з батьків по 400-500 грн за навчання їхніх дітей. При чому оренда шкільного приміщення не була юридично оформлена. Крім того, колишній директор у приміщенні школи за кошти міського бюджету обладнав для себе цілу тренувальну залу».
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Новий директор, за словами заступника голови КМДА, працює лише 4 дні, втім була обрана за рекомендацією комісії відкритого конкурсу, до якої увійшли експерти, фахівці, психологи, представники освітніх асоціацій, а також батьківських комітетів.
«Із моменту початку конкурсу нам вже вдалося провести дві хвилі та призначити більше 40 нових директорів навчальних закладів міста Києва. Відбувається він максимально об’єктивно, а був започаткований за ініціативою мера з єдиною метою – щоб у столичних школах були професійні керівники та гідні менеджери», – додала Ганна Старостенко.
Нагадаємо, що за останній рік у Києві було звільнено директорів п’яти освітніх закладів: Введенської гімназії № 107, ліцею «Голосіївський» № 241, № 38 імені М. В. Молчанова Шевченківського району, гімназії № 75 та Школи вищої спортивної майстерності міста Києва (басейн «Юність»). Крім того, на початку вересня було звільнено директора дитсадка № 170, яка замість того, щоб замінити вікна у дитячих групах, за гроші міста поставила нові вікна у власному кабінеті.