У Києві запустили двосторонній рух по вулиці Бальзака

Зміна дорожнього руху на вулиці Оноре де Бальзака з одностороннього на двосторонній дозволить мешканцям Троєщини швидше і зручніше виїхати на проспект Генерала Ватутіна у бік Петрівки, зокрема і в годину пік.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"І ми надалі будемо робити все, щоб зробити пересування киян і гостей столиці у місті більш комфортним", - заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки розв’язки на вулиці Оноре де Бальзака, де відсьогодні після реконструкції дорожнього покриття запустили двосторонній рух.

«Люди, які тут мешкають, кажуть мені, що для них запуск двостороннього руху на вулиці Оноре де Бальзака дуже важливий. Адже багато років тут або порушували правила дорожнього руху, або доводилось довго об’їжджати. Наше ключове завдання, зокрема і кожного очільника району, щоб життя людей у районі було комфортним. І ми рухаємося в цьому напрямку», – зазначив мер.

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Розв’язка до сьогодні мала один виїзд з вул. Оноре де Бальзака і односторонній рух у бік масиву з просп. Генерала Ватутіна. Для поліпшення ситуації тут провели перший етап реконструкції з організацією двостороннього руху на вул. Оноре де Бальзака від вул. Каштанової до вул. Генерала Ватутіна, що дає можливість розгалуження транспортних потоків. Тепер швидка допомога має можливість оперативно заїхати у двори, а раніше змушена була об’їжджати цілий квартал.

«Це перша черга будівництва розв’язки. Друга черга – наскрізним буде проїзд із глибини масиву, з парної сторони вулиці Оноре де Бальзака будуть проїжджати мешканці через перехрестя з вулицею Каштановою. Таким чином ми відкриємо виїзд для мешканців цього мікрорайону в напрямку Райдужного масиву, а також вони зможуть виїжджати і на Петрівку. Люди раніше повинні були об’їжджати 2 км та 4 світлофори, а тепер 300 м і вони вільно виїхали на Ватутіна», – розповів очільник Деснянського району Вадим Онуфрійчук.

Віталій Кличко також перевірив, як проводиться капітальний ремонт міжквартального проїзду та прибудинкової території на вул. Оноре де Бальзака, 92-92-А у Деснянському районі.

«Ми зараз перебуваємо на Троєщині, де триває плановий ремонт прибудинкової території, розширюють дорожнє покриття, роблять «кармани» для автівок, щоб зробити цю територію більш комфортною. Тут асфальт був покладений 20-30 років тому разом із будівництвом цих будинків, і до сьогодні ніхто дорожнє покриття не міняв і не ремонтував. І багато мешканців скаржилися на ями. Тому тут і в багатьох інших будинках упорядковуємо прибудинкову територію. Загалом до кінця року буде відремонтовано 500 міжквартальних проїздів», – зазначив Кличко.