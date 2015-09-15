У Києві під час одержання 1500 доларів хабара затримано заступника військового комісара.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС України.

Зазначається, що в ході реалізації оперативної інформації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, працівникам управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в місті Києві стало відомо, що працівник військкомату запропонував призовнику допомогу у звільненні останнього від призову на строкову військову службу до Збройних Сил України.

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За даним фактом Військовою прокуратурою Центрального регіону України відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали у Києві на хабарі у розмірі $3 тис. заступника начальника управління одного з обласних органів Державної фіскальної служби.