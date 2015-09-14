У Кличка за підозрою у корупції звільнили кількох головних лікарів столичних медзакладів

Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час брифінгу.

«На чолі з міським головою Віталієм Кличком у столиці розпочато безкомпромісну боротьбу з корупцією та ініційовано масштабні перевірки в усіх медичних закладах Києва. За перше півріччя 2015 року Департамент охорони здоров’я провів 24 перевірки у лікувально-профілактичних закладах, у 19 з них встановлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 11 065 823,00 грн. Йдеться не про порушення з боку звичайних рядових медиків, а про головних лікарів, завідуючих та працівників районних управлінь охорони здоров’я, які роками наживалися на здоров’ї своїх пацієнтів та на роботі підпорядкованого персоналу. Тож за дорученням мера Києва розпочато очищення столичної медицини від хабарництва та корупції», – сказав Михайло Радуцький.

Заступник голови КМДА розповів, що керівники перевірених закладів охорони здоров’я отримали доручення з метою усунення порушень та недоліків, заклади охорони здоров’я розробили відповідні плани заходів з усунення порушень.

Крім того, за результатами аудиту матеріали двох перевірок передано до правоохоронних органів, одного керівника закладу звільнено із займаної посади, вжито заходів дисциплінарного впливу до трьох осіб.

Так, у закладах охорони здоров’я, які підпорядковані управлінню охорони здоров’я Печерського району, встановлено порушення фінансово-господарської діяльності на загальну суму 900 745,24 грн, у тому числі з ризиком втрат на суму 659 200,00 грн.

У закладах охорони здоров’я, які входять до складу Територіального медичного об’єднання «Санаторне лікування», встановлено порушення фінансово-господарської діяльності на загальну суму 2 283 334,37 грн.

За результатами проведених перевірок, звільнено головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 7 з займаної посади.

Матеріали перевірок Київського міського пологового будинку № 3, Київської міської клінічної лікарні № 7 та Київської міської клінічної лікарні №4 передано до правоохоронних органів з метою вжиття заходів відповідного реагування. Про порушення ліцензійних умов КМКЛ №4 інформовано органи ліцензування Міністерства охорони здоров’я України.

Матеріали з результатами перевірок Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, закладів охорони здоров’я, які входять до складу УОЗ Печерського району, та закладів охорони здоров’я, які входять до складу ТМО «Санаторне лікування», передано до Управління з питань запобігання та протидії корупції КМДА з метою вжиття заходів відповідного реагування.

«За результатами аудиту, проведеного фахівцями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА виявлено фінансових порушень на загальну суму біля 85 452 000,00 грн із втратами від фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму 28 717 000,00 грн. Такі цифри просто неприпустимі! Головні лікарі медичних закладів, де вже виявлені чи будуть виявлятися факти фінансових зловживань, будуть звільнені. Тут позиція мера Києва чітка та безкомпромісна: порушники повинні відповідати за усією суворістю закону. Лише очищення усіх сфер життєдіяльності міста від корупційних схем дасть відчутний ефект від реформ, ініційованих столичною владою», – наголосив Михайло Радуцький.

Зокрема, фахівці Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА виявили:

у комунальному підприємстві «Фармація» фінансових порушень на суму 12 250 000,00 грн з втратами від фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму 6 402 000,00 грн; у КП «Інженерний центр» фінансових порушень на суму 14 809 000,00 грн з втратами від фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на таку ж суму; у комунальній організації «Київмедспецтранс» фінансових порушень на суму 52 847 000,00 грн з втратами від фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму 2 253 000,00 грн; у Київській міській туберкульозній лікарні № 2 фінансових порушень на суму 3 590 000,00 грн з втратами від фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на таку ж суму; у Київському міському пологовому будинку № 3 фінансових порушень на суму 1 955 000,00 грн з втратами від фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму 1 663 000,00 грн.