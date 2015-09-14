Столична влада запустила третій етап проекту "відкритий бюджет"

Третій етап проекту «Відкритий бюджет» розпочав свою роботу. Проект дозволив контролювати рух бюджетних коштів у місті та аналізувати конкретні платежі: хто, за яким договором, кому і за що здійснював оплату. Тож тепер громадяни можуть ефективно контролювати розпорядників бюджетних коштів.

Таким чином, реалізується одне з ключових завдань, поставлених мером Києва Віталієм Кличком, щодо боротьби з корупцією.

«Проект «Відкритий бюджет» стає максимально прозорим. Третій етап проекту – один з найважливіших. Саме тепер є абсолютно відкритий доступ до конкретних платежів за всіма бюджетними установами міста, – розповів перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. – Громадськість може контролювати кожну гривню, а в разі спірних питань завжди можна знову звернутись до відкритих даних і встановити істину. 5 червня в рамках концепції Smart City ми презентували перший етап цього проекту і ось ми майже на фінішній прямій. Київ, як справжня столиця, задає нові стандарти для всієї країни. За наявності прозорого використання бюджетних коштів у корупціонерів не буде навіть найменшого шансу залізти до державної кишені. Ми поставили собі за мету зупинити свавілля у сфері використання держкоштів і виконали те, що дозволить значно скоротити видатки, бюджет отримає додаткові можливості для фінансування суспільно значущих проектів столиці», – наголосив перший заступник голови КМДА.

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Результатом виконання першого етапу проекту стала можливість аналізу стану бюджету видатків та надходжень за наступними категоріями: рік, місяць, головний розпорядник, район, на що були виділені кошти, з якою метою та за якими статтями вони використовуються. На другому етапі додалась можливість аналізувати касові надходження у розрізі статей та районів, касові видатки, фінансові зобов’язання, залишки коштів у розрізі не тільки районів, але й конкретних розпорядників коштів (шкіл, лікарень тощо).

Четвертий етап стане заключним у проекті. На цьому етапі електронні закупівлі буде інтегровано до «Відкритого бюджету» і для загального доступу в мережі стане можливим переглядати не тільки платежі з бюджету в розрізі контрагентів, а й всі заключені договори, та аналізувати процедуру визначення переможця за конкретними торгами. Тепер весь ланцюжок від оголошення закупівлі, подачі пропозицій, аукціону, визначення переможця, заключення договору до реєстрації, накладної в казначействі та до реального платежу буде онлайн, тобто доступним для громади міста Києва.

Ігор Ніконов також закликав усіх небайдужих громадян долучитись до ініціативи мера щодо викорінення корупції в сфері закупівель за кошти державного бюджету.