У столиці завершують роботи з ремонту та заміни півсотні ліфтів

Про це під час інспекції одного з житлових будинків на Харківському шосе, 67-А, де виконано заміну двох ліфтів, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає прес-служба КМДА.

«Цього року у Києві заплановано провести ремонт або заміну близько 120 ліфтів. Міська влада виділила на це близько 66 мільйонів гривень. Це у десятки разів більше, ніж виділялося з бюджету у попередні роки. Звісно, це не задовольняє всієї потреби щодо ремонту обладнання в місті, але вперше за багато років ми розпочали заміну тих ліфтів, які, за експертними висновками, не відповідали нормам безпеки», – запевнив заступник голови КМДА.

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Усі ліфти, експлуатаційний термін яких вийшов (25 років), регулярно перевіряються на відповідність нормам безпеки для визначення дефектів та здійснення їхнього подальшого ремонту.

«Ремонт або повна заміна ліфтового обладнання може коштувати від 500 тисяч до мільйона гривень. Це одна з найбільших статей витрат у питанні ремонту житлового фонду. Ані міський бюджет, ані співвласники будинків, тобто самі кияни, не зможуть впоратися з цим. Адже, за експертними даними, майже 10 тисяч ліфтів у всій столиці вичерпали свій термін придатності. Тому ми розробили поетапну програму заміни ліфтового обладнання із залученням інвестиційних коштів та розраховуємо на сприяння держави у вирішенні цього питання», – наголосив Петро Пантелеєв.

Як повідомив заступник голови КМДА, практично всі деталі, все ліфтове обладнання та кабіна ліфта вироблені в Україні. Імпортні деталі використовуються тільки у тих випадках, якщо в Україні такого обладнання не виробляють.