У Києві відкрили першу в Україні школу урбаністики

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття міжнародної школи урбаністичних досліджень CANactions.

Мер Києва зауважив, що це дуже символічно, що перша школа урбаністики в Україні відкривається саме у Києві. Кличко додав, що зміни у розвитку міст давно назріли.

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«Ми повинні використовувати найкращий європейський досвід і зробити Київ сучасним, технологічним, комфортним. Водночас, ми повинні зробити все, щоб місто не втратило свою самобутність», – зауважив столичний голова.

Він наголосив, що Київ має стати по-справжньому європейським містом, яке зручне для життя. За словами мера, столична влада готова прислухатися до порад авторів проектів щодо перетворення міста та розвитку громадського простору та втілювати цікаві ідеї. Кличко наголосив, що така комунікація дасть змогу розуміти, які зміни потрібні нашому місту та реалізувати їх максимально швидко й ефективно.

CANactions School for Urban Studies – некомерційна освітня платформа, яка надає комплексні міждисциплінарні знання про місто. Це унікальний для України проект, який, спираючись на кращий світовий досвід, формує принципово новий підхід до міської політики й бачення розвитку міста в цілому. Школа – це новий етап еволюції міжнародного архітектурного фестивалю CANactions, який щорічно проводиться у Києві впродовж восьми років.

В урочистому відкритті школи взяли участь посли Німеччини, Австрії, Нідерландів та Швейцарії.