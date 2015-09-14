СБУ оголосила в розшук найближчу соратницю Ющенка
11:07, 14 вересня 2015Київ
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Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього екс-губернатора Київської облдержадміністрації, екс-керівника секретаріату президента Віру Ульянченко.
Скріншот сайту / mvs.gov.ua
Про йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті МВС.
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За даними правоохоронців, Ульянченко зникла 30 червня у Києві та переховується від органів прокуратури, запобіжний захід до неї не застосовувався.
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