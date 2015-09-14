СБУ оголосила в розшук найближчу соратницю Ющенка

Про йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті МВС.

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За даними правоохоронців, Ульянченко зникла 30 червня у Києві та переховується від органів прокуратури, запобіжний захід до неї не застосовувався.