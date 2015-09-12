Кличко привітав учасників Чемпіонату України зі стріт воркауту та поспілкувався з киянами, які відзначають День фізкультури та спорту

«Хочу привітати усіх з Днем фізкультури та спорту і побажати кожному здоров’я та сил. Для кожного з нас найголовніше – це наше здоров’я і здоров’я наших дітей, і ми всі хочемо, аби наші діти зростали сильними, гармонійно розвиненими та впевненими у собі, - наголосив Кличко. - Не зважаючи на складну ситуацію ми робимо все для того, аби спортивна інфраструктура в місті розвивалася. І разом з командою Street Workout ми знаходимо однодумців, які підтримують і пропагують здоровий спосіб життя. Команда спортсменів встановила більше 70, а міська адміністрація відкрила більше 100 спортивних майданчиків, де молодь може займатися спортом», - розповів міський голова.

Віталій Кличко на прохання ведучого чемпіонату зі стріт воркауту продемонстрував власну фізичну підготовку та виконав вправи на перекладині – підтягнувся та зробив кілька підйомів-перевертань. «Коли я був підлітком, то проводив багато часу у спортивних секціях. Пам’ятаю, як у нас в дворі був турнік, і сьогодні я показав кілька вправ, які ми часто робили з хлопцями», - розповів Кличко журналістам після спортивного майстер-класу.

Мер додав, що вчора у Дарницькому районі був відкритий спортивний комплекс з тренажерами, баскетбольним та волейбольним полями, зоною для тенісу, який стане ключовою спортивною зоною у районі. «Незабаром відкриємо оновлений велотрек та першу велодоріжку протяжністю понад 20 кілометрів з Троєщини до центру міста», - додав міський голова.

Також Віталій Кличко привітав зі святом фізичної культури та спорту киян, які зібралися на Хрещатику. «Впевнений, що тут сьогодні немає байдужих до спорту і фізкультури. І хочу наголосити, що ми зробимо все для того, аби спорт у Києві розвивався. Ще раз вітаю усіх зі святом спорту та здоров’я», - звернувся Кличко до спортсменів та киян, які святкують День фізичної культури на Хрещатику.

У рамках чемпіонату зі стріт воркауту біля арки Дружби народів проходить конкурс для дітей на максимальний час висіння на турніку, встановлення рекордів у номінаціях «Виходи силою на дві руки», «Підтягування на одній руці», «Віджимання на брусах» та інші. За Кубок мера зі стріт ліфтингу змагаються спортсмени у трьох вагових категоріях.

А на Хрещатику з нагоди Дня фізкультури і спорту зібралися представники більш ніж 60 видів спорту. Тут відбуваються виступи спортсменів та майстер класи, олімпійський урок, спортивний квест, запис до спортивних секцій для всіх бажаючих. Також у рамках свята провели Перший безкоштовний забіг «Intersport Ukraine Run 2015» та Велосипедну гонку з маунтінбайку UpHill «Red Bull Hill Charasers» на Андріївському Узвозі.