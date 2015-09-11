Кличко відкрив сучасний стадіон у дарницькій школі

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час відкриття після реконструкції спортивного комплексу у школі 217 в Дарницькому районі столиці.

«Радий, що ми відкриваємо гарний спортивний майданчик, якому може позаздрити будь-яка школа. Хочу привітати з цим учнів і батьків. Ми всі мріємо, що наші діти будуть сильними, всебічно розвинутими і займатимуться спортом. Ті, хто займається спортом, можуть завдяки цілеспрямованості, витримці, силі волі досягнути будь-яких висот. Сподіваюся, цей стадіон стане справжньою альтернативою вулиці, і тут ви зробите свої перші кроки до олімпійського чемпіонства», – звернувся Віталій Кличко до учнів.

Мер вручив почесні нагороди учням київських шкіл – переможцям та призерам міжнародних та національних спортивних змагань. Після цього Віталій Кличко випробував нове футбольне поле та забив пенальті голові Дарницької райадміністрації Геннадію Сінцову.

У коментарі журналістам Віталій Кличко заявив, що ремонт спорткомплексу обійшовся місту у 5 млн грн.

«Наша мета – щоб у кожній школі був сучасний спортивний майданчик, і діти могли займатися спортом та мати справжню альтернативу вулиці та її цінностям», – зазначив міський голова.

На території стадіону облаштоване футбольне поле зі штучним покриттям, бігові доріжки, зона із тренажерами та баскетбольний майданчик. Його спорудження почалося 3 роки тому, але було заморожене через брак фінансування.