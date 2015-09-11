Зайві поверхи будівлі у Десятинному провулку в Києві знесуть за тиждень - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки демонтажу верхніх поверхів будівлі у Десятинному провулку, 3-5, щоби вона відповідала містобудівним вимогам.

"Київ повинен розвиватися, будуватися, але все має бути в межах законодавста. На жаль, є недобросовісні забудовники, які порушують норми будівництва. Ці будівництва дістались нам у спадок, і ми змушені розв'язувати вузли, - зазначив Кличко. - Зараз ці два поверхи новобудови в Десятинному провулку, які були побудовані з порушенням всіх норм, зносяться. Ця будівля не буде перевищувати встановлених норм - 27 м. Цей демонтаж - безпрецедентний випадок, і ми будемо безкомпромісні у вимогах дотримання законодавства і будемо зносити ті будівництва, які ведуться з порушенням норм", - підкреслив мер Києва.

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Він відзначив, що всі роботи щодо демонтажу зайвих поверхів повинні бути завершені протягом тижня. Кличко зауважив, що ділянка у Десятинному провулку, на якій ведеться будівництво, входить до буферної зони Софії Київської. І столична влада робить все, щоби зберегти старий Київ і передати його нащадкам.

Мер перевірив за допомогою тахеометра, що висота будівлі після знесення двох поверхів складає трохи менше 27 м. У цьому змогли переконатися присутні громадські активісти та журналісти.

Київський міський голова також подякував громадськості за активну участь у врегулюванні питання будівництва в Десятинному провулку. "Ми вдячні громадськості за її підтримку. Ми сідали всі разом, розмовляли і знайшли компромісне рішення", - сказав Кличко.