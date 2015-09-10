У київському метро з'явився безкоштовний швидкісний Wi-Fi

Сьогодні безкоштовний швидкісний Wi-Fi запущений на трьох центральних станціях київського метрополітену: «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності». А згодом безпровідним інтернетом будуть забезпечені всі 52 станції на всіх лініях і всі вагони метрополітену.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час презентації та запуску нового проекту.

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«Сьогодні безкоштовний швидкісний Wi-Fi вже запущений на трьох центральних станціях: «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності». І це тільки початок розвитку Wi-Fi мережі зі 100% покриттям станцій, тунелів та ескалаторів усієї столичної підземки. Безпровідним інтернетом будуть забезпечені всі 52 станції на всіх лініях метро і всі вагони, – наголосив Кличко. – Для столичної влади цей проект – ще один крок до забезпечення комфорту та нових можливостей для киян та гостей столиці, ще один етап на шляху впровадження технологічної системи управління Kyiv Smart City», – відзначив мер.

Він зауважив, що сьогодні один пасажир проводить за одну поїздку в метро в середньому близько 30 хвилин.

«Відтепер ці півгодини – це можливість почитати свіжі новини в інтернеті, написати робочі листи по електронній пошті та головне – це можливість постійно залишатися на зв’язку з рідними і колегами», – сказав Кличко.

Київський міський голова підкреслив, що для столиці цей проект принесе ще одну дуже важливу річ – підвищення заходів безпеки, адже разом з Wi-Fi мережею інвестор будує систему відеоспостереження.

«Завдяки відеоспостереженню кияни та гості міста почуватимуться захищеними, перебуваючи в метро», – зазначив мер Києва.

Кличко також зауважив, що крім проекту з запуску Wi-Fi, з початку року в метрополітені вже було здійснено кілька нововведень, зокрема пасажири отримали можливість безконтактно платити за проїзд банківською карткою.

Мер протестував, як працює Wi-Fi на станції метро «Олімпійська», і здійснив відеодзвінок брату Володимиру, який зараз у Флориді (США) готується до наступного поєдинку. Володимир привітав киян із запуском інтернету на станціях метро та сказав, що кілька тижнів тому був у Київському метрополітені. «Тепер, коли там є Wi-Fi, буду частіше спускатися у київське метро», – сказав Володимир Кличко.

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У грудні 2014 року КМДА підписала інвестиційний договір з компанією «Москіто Мобайл» на будівництво Wi-Fi мережі у київському метро. Головні переваги зв'язку – найвища швидкість передачі даних у поєднанні з великою кількістю одночасних підключень до мережі. Сьогодні Wi-Fi у метро можуть похвалитися менше двох десятків міст в світі, зокрема – Сеул у Південній Кореї, японські міста Токіо, Осака, Кіото, Йокогама, Нагоя, китайські Шанхай та Гонконг, а також Лондон, Париж, Софія, Торонто, Чикаго, Нью-Йорк.