Ніконов: столична влада вивела з тіні 53 нічні парковки

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час інспекції паркувальних майданчиків на проспекті Правди, 31.

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«На жаль, до цього року значна частина парковок у місті здійснювала свою діяльність нелегально і відповідно не приносила жодної копійки місту. Окрім того, через це виникали конфліктні ситуації. Міська влада на чолі з Віталієм Кличком запропонувала підприємцям легалізувати діяльність та укласти необхідні договори. Це дозволило паркувальникам діяти у правовому полі, сплачуючи податки до бюджету Києва», – пояснив Ігор Ніконов.

Він нагадав, що 2 липня цього року Київрада ухвалила рішення, яке мало на меті виведення паркувальних майданчиків з тіні та збільшення надходжень до міськбюджету. Так, були внесені зміни до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів у Києві та акцизного податку». Відповідно, перелік об’єктів був значно розширений.

«174 нові парковки увійшли до оновленого переліку. Наразі ми заключили договори із 53 з них. Зауважу, що лише одне машиномісце до бюджету міста приносить 4,2 грн паркувального збору на день. Тобто, якщо з усіма нічними парковками, вказаними у рішенні Київради, заключити договори, відрахування паркувального збору складатимуть близько 39,5 млн грн на рік», – зазначив Ігор Ніконов.

Перший заступник голови КМДА також навів як приклад парковку на просп. Правди, 31, відрахування збору від якої складають 6 174 грн на місяць (або 74 088 грн на рік). Для власників автомобілів плата за паркування через укладені договори не збільшилась.