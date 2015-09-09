Ніконов: столична влада вивела з тіні 53 нічні парковки
Якщо усі парковки в місті, відповідно до рішення Київради, оформлять свою діяльність та заключать договори, це щорічно наповнюватиме бюджет столиці на 39,5 млн грн.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час інспекції паркувальних майданчиків на проспекті Правди, 31.
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«На жаль, до цього року значна частина парковок у місті здійснювала свою діяльність нелегально і відповідно не приносила жодної копійки місту. Окрім того, через це виникали конфліктні ситуації. Міська влада на чолі з Віталієм Кличком запропонувала підприємцям легалізувати діяльність та укласти необхідні договори. Це дозволило паркувальникам діяти у правовому полі, сплачуючи податки до бюджету Києва», – пояснив Ігор Ніконов.
Він нагадав, що 2 липня цього року Київрада ухвалила рішення, яке мало на меті виведення паркувальних майданчиків з тіні та збільшення надходжень до міськбюджету. Так, були внесені зміни до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів у Києві та акцизного податку». Відповідно, перелік об’єктів був значно розширений.
«174 нові парковки увійшли до оновленого переліку. Наразі ми заключили договори із 53 з них. Зауважу, що лише одне машиномісце до бюджету міста приносить 4,2 грн паркувального збору на день. Тобто, якщо з усіма нічними парковками, вказаними у рішенні Київради, заключити договори, відрахування паркувального збору складатимуть близько 39,5 млн грн на рік», – зазначив Ігор Ніконов.
Перший заступник голови КМДА також навів як приклад парковку на просп. Правди, 31, відрахування збору від якої складають 6 174 грн на місяць (або 74 088 грн на рік). Для власників автомобілів плата за паркування через укладені договори не збільшилась.