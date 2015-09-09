У Києві з 2016 року хочуть збільшити фінансування харчування в освітніх закладах

16:48, 09 вересня 2015
Київ
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Заступник голови КМДА також додала, що цього року якість харчування у столичних школах перевірятиметься постійно – відповідне доручення отримали всі районні управління освіти.

Ганна Старостенко / kievcity.gov.ua

Київська міська влада за дорученням міського голови Віталія Кличка готує пропозиції до столичного бюджету на 2016 рік щодо збільшення фінансування на харчування дітей у навчальних закладах міста. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції шкільних їдалень у Солом’янському районі міста.

«Команда мера Віталія Кличка зробила все можливе та забезпечила харчуванням тих дітей, які найбільше цього потребують. Ми забезпечили харчуванням учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій, а також дітей киян-учасників антитерористичної операції. Водночас ми розуміємо, що зупинятися на цьому не можна, тому розглядаємо можливість збільшення фінансування, зокрема шкільних обідів», – зазначила вона.

Так, за словами Ганни Старостенко, столичний Департамент освіти і науки, молоді та спорту вже готує бюджетні запити на збільшення фінансування: «Якщо цього року середня вартість гарячого сніданку на одного школяра складає 8 гривень 5 копійок, то наступного року вона має зрости принаймні до 12 гривень».

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Заступник голови КМДА також додала, що цього року якість харчування у столичних школах перевірятиметься постійно – відповідне доручення отримали всі районні управління освіти.

«Керівники та співробітники районних управлінь освіти, департаменту, а також я особисто щотижня контролюватимемо якість та безпеку харчування наших школярів», – запевнила Ганна Старостенко.

Під час інспекції було перевірено їдальні та гарячі сніданки у гімназії № 178 та школі № 166. Аналіз приблизних двотижневих меню гарячого харчування для учнів 1-4-х класів показав, що у щоденному раціоні дітей різноманітні продукти (салат зі свіжих овочів, каша (гречана, рисова, пшенична), макаронні вироби, запіканка, сосиска (сарделька) відварена, котлета, рагу з м’яса, відбивні з філе курки, шніцель із яловичини, риба, яйце відварене, пюре картопляне, сік, фрукти, компот із яблук, бутерброд із сиром, сирники, ліниві вареники, випічка, кондитерські вироби без крему).

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