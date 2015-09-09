Будівництво нового каналізаційного колектора Києва виконуються згідно з графіком - Кличко

Як інформує прес-служба Київського міського голови, про це міський голова столиці Віталій Кличко заявив під час інспекції виконання робіт на колекторі, що будується.

"На сьогодні будівництво триває. Роботи, заплановані на 2015 рік, виконуються згідно з графіком і в 2 зміни. Вже проклали близько 9 км підземного тунелю та виконали роботи для подальшого з’єднання нового колектора з комунікаціями районного значення", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Кличко нагадав, що діючий київський колектор був введений в експлуатацію в 1970 році.

"Ще у 1999 році об‘єкт за результатами обстеження визнали аварійним та непридатним до експлуатації. Тому будівництво другої нитки колектора - це пріоритет для міста Києва", - наголосив столичний голова.

Він зазначив, що столична влада виділила цього року 45 млн грн з міського бюджету на будівництво нового колектора, і 160 млн грн місто отримало після своїх звернень з державного фонду регіонального розвитку.

Міський голова зауважив, що, як запевняють фахівці, гарантія нової нитки колектора - як мінімум 100 років. І на його будівництві використовуються нові сучасні технології. Загалом, зазначив мер, загальна вартість другої нитки колектора - близько 600 млн грн.

"Гроші ми будемо знаходити. Як з міського бюджету, так і розраховуємо на бюджет державний. Адже колектор - це стратегічний об'єкт не лише для міста", - зауважив Кличко.

Він також оглянув ремонті роботи, які тривають на головному київському колекторі по вулиці Фрунзе. Тут нещодавно стався обвал через газову корозію.

"Аварію вдалося ліквідувати - 24 години на добу тут працювали бригади "Метробуду" і "Київводоканалу". Щоб не повторилися подібні аварійні ситуації, ми будемо робити все, аби в максимально короткі терміни запустити другу нитку колектора", - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в КМДА поінформували, що в столиці відновлено будівництво нової гілки головного каналізаційного колектора, на що виділено 40 млн грн. Ще 160 млн грн на відповідні роботи місто очікує отримати від держави.

3 вересня Київрада внесла зміни до міського бюджету, збільшивши капітальні видатки на 455,9 млн грн і направила додатково 165 млн грн на будівництво другої нитки головного каналізаційного колектора.

Повідомлялось, що 159,8 млн грн - кошти державного фонду регіонального розвитку.