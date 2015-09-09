Реконструкцію пішохідної зони на Поштовій завершили завдяки Кличку - експерт

Про це заявив Олексій Заїка, заступник голови ГО "Центр правової допомоги "ІСКРА" з питань ЖКГ, передає Politconsultant.org.

Він зазначив, що у таких проектах абсолютно не важливо, хто ініціював проект, головне, що було зроблено, щоб його завершити.

"Реконструкцію Поштової починали ще в 2008 році при Черновецькому. Але, крім Черновецького, «піарилися» на прагненні завершити роботи і Попов, і Макеєнко і Бондаренко. Час минав, кияни відчували безліч незручностей, але ніхто з них не доклав реальних зусиль для виконання проекту. Сьогодні ж є факт, і його треба визнати, тільки Віталій Кличко, пообіцявши зробити пішохідну зону, дотримав слова", - зазначив експерт.

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Окремо експерт наголосив на важливості відсутності «совкового» сценарію відкриття нового міського інфраструктурного об'єкту.

"Відкриття столична влада не зробила «совковим», як раніше у нас було прийнято. Ніякої зайвої помпезності. Це було хороше дитяче свято, а якщо добре дітям - батькам теж. Сам Кличко, завітавши на площу, був дуже людяним і близьким до людей: без краватки, фотографувався і спілкувався з усіма охочими, та й, зрештою, викупався у фонтані з дітьми і пограв з оркестром. Люди схвалюють таку відкритість і доступність Кличка, особливо враховуючи, що в країнах колишнього соцтабору політики, як правило, далеко від народу", - наголосив Заїка.

Експерт висловив сподівання, що обіцянку мера про завершення всього комплексу робіт з реконструкції Поштової площі наступної весни виконають, як і відкриття її пішохідної зони.