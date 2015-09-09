Для частини жителів Києва може подорожчати квартплата, незважаючи на запевнення Кличка у зворотному

Про це повідомили у Київській адміністрації, передає "Українська правда. Київ".

Наголошується, що незмінним тариф буде лише для житлових будинків, які обслуговуються комунальними ЖЕД.

"Тарифи для цієї категорії житлових будинків залишилися незмінними. Цього досягнуто в результаті глобальної оптимізації в роботі системи, а також скороченням адміністративних витрат та кількості керівних кадрів", - додали у КМДА.

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Крім того, для зазначених будинків при оплаті споживачами за послуги вчасно – до 20 числа місяця, залишено знижку в розмірі 10%.

"Одночасно до житлового фонду міста Києва входять інвестиційні, відомчі житлові будинки та будинки, в яких створено ОСББ та ЖБК. Зазначена категорія будинків обслуговується або самостійно зусиллями жителів будинків, або обслуговуючими підприємствами приватної або іншої форми власності", - пояснили у КМДА.

У мерії пояснили, що ці організації формують ціни відповідно до Порядку формування тарифів затвердженого постановою Кабміну і подають їх на затвердження до Київської адміністрації.

"Міська влада сьогодні не може вплинути на приватні підприємства, яких обрано мешканцями для обслуговування житлових будинків. Оскільки на державному рівні, відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", встановлення тарифів, нижчих від розміру економічно обґрунтованих без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді", - наголосили у КМДА.

Разом з тим, у мерії нагадали, що відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" мешканці багатоквартирного будинку можуть самі обирати спосіб утримання будинків та організацію з обслуговування.