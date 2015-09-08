У Києві знайшли мертвим бійця одного з добровольчих батальйонів

За даними відділу по зв’язкам з громадськістю ГУМВД України в м. Київ, поблизу тіла бійця правоохоронцями було вилучено залишки боєприпасів, які відправили для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру України.

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«Працівники столичної міліції встановили особу загиблого: боєць одного з добровольчих батальйонів, 1968 року народження. За попередньою версією слідства, чоловік підірвався на гранаті», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відомості про подію відповідним чином зареєстровані в Голосіївському РУ ГУМВС України в місті Києві. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Деталі та обставини трагічного випадку з’ясовуються. Триває досудове розслідування.