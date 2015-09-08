Столичні "швидкі" виїжджають на виклики з повним комплектом медичних засобів та препаратів - КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час інспекції у відділенні екстреної медичної допомоги № 8 Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Належне забезпечення киян висококваліфікованою та якісною медичною допомогою є одним із пріоритетних напрямів роботи міської влади. І хоч медична галузь є найбільш фінансово залежною від міського бюджету, команда Віталія Кличка робить усе, аби медичні послуги кияни отримували на європейському рівні", – сказав Радуцький.

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Під час інспекції заступник голови КМДА оглянув карети швидкої допомоги та поспілкувався з медичними працівниками про умови роботи та медикаментозне забезпечення бригад.

«Незважаючи на нарікання мешканців столиці на роботу швидких, можу твердо сказати, що і технічний стан автомобілів, і медикаментозне забезпечення відповідають найвищим вимогам. Працівники Комунальної організації «Київмедспецтранс» – це фахові спеціалісти, які утримують наш медичний транспорт у належному стані, а в разі поломки ліквідують її швидко та професійно. Хочу зауважити, найдовший термін ремонту автомобіля складає близько 10 годин. Про високий професіоналізм також свідчить перекваліфікація спеціалістів з ремонту вітчизняних автомобілів на закордонні Ford та Peugeot, що дозволяє зекономити немалі кошти на ремонті у центрах техобслуговування даних марок автомобілів», – наголосив Радуцький.

Довідка. КО «Київмедспецтранс» діє у стані цілодобового режиму щодо спеціалізованого транспортного медичного забезпечення відповідно до національних стандартів держави. Саме тому, у структурі Київмедспецтрансу передбачені та сформовані спеціальні підрозділи, які забезпечують: належну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та якісний ремонт спеціалізованих дорожньо-транспортних засобів; належне утримання та експлуатацію ремонтно-діагностичного обладнання й устаткування; відповідне утримання технологічних ділянок, ремонтних майстерень, територій, відкритих майданчиків, будівель, споруд, обладнання та устаткування, призначених для необхідного щоденного, поточного обслуговування і ремонтів спеціалізованих дорожньо-транспортних засобів.