Кличко та Seed Forum Norway домовились про співпрацю у створенні центру підтримки інновацій

За словами Віталія Кличка, iHUB покликаний забезпечити сталий розвиток інноваційного бізнесу та створення сучасної інноваційної інфраструктури задля реалізації інноваційного потенціалу економіки України.

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«Ми маємо величезний потенціал, і зараз настав час його реалізувати. Конкурувати у сучасному світі без новітніх технологій складно. Україна має гарний потенціал: багато освічених молодих людей, які мають безліч цікавих ідей. Щоб їх підтримати, допомогти у розвитку стартапів, ми засновуємо в центрі Києва ІТ-коворкінг, де талановита молодь матиме змогу реалізовувати свої проекти. Я вдячний усім, хто підтримує нашу країну та готовий інвестувати в її розвиток», – підкреслив Віталій Кличко.

Коментуючи підписання меморандуму, Віталій Кличко зауважив, що у рамках проекту місто надасть приміщення для iHUB, яке партнери відремонтують, запустять усі необхідні освітні програми та допоможуть довести ідеї стартапів до повноцінного бізнесу.