Головний архітектор Києва: ЦУМ стане ключовим торговим об'єктом, як універмаги Лондона і Парижа

Відкриття будівлі ЦУМу у центрі Києва після реконструкції стане незвичайною подією для міста.

Про це головний архітектор Києва Сергій Целовальник заявив в інтерв'ю "Сегодня".

"Незвичайним має стати відкриття будівлі ЦУМу наступного року. Це буде знаковий об'єкт. Проект реконструкції розроблявся англійською фірмою "Беної" спільно з майстернею архітектора Лариси Скорик. Проект ми кілька разів розглядали на містобудівній раді. Робота високого рівня, і якщо все буде зроблено за проектом, ЦУМ стане одним з ключових торговельних об'єктів Києва, як знакові універмаги Берліна, Лондона і Парижа. Фасади будівлі будуть збережені, а ось інтер'єр позитивно зміниться", - заявляє Целовальник.

Читайте такожБудинок профспілок на Майдані можуть знести - Кличко

Як повідомляв УНІАН, будівельники планують здати в експлуатацію після реконструкції київський ЦУМ в березні 2016 року.

За словами директора проекту реконструкції ЦУМу Ігоря Ляща, це буде "універсальний магазин", а не бутікова галерея. Торгові площі складуть 23 тис. кв. м, паркувальний простір розрахований на одночасне перебування 180 машин. Підземних поверхів буде 3 (2 поверхи - під паркінги, і ще 1 - торгові площі).

Лящ запевнив, що новий ЦУМ буде мати нові інтер'єри, а частково в них втілять старі. У ЦУМі буде 2 тисячі робочих місць.