Головний архітектор Києва впевнений, що Арку дружби народів необхідно знести

Головний архітектор Києва Сергій Целовальник вважає, що Арку дружби народів у Києві необхідно демонтувати.

Про це Целовальник заявив в інтерв'ю "Сегодня".

"Я цю арку вважаю непотрібною. Яка це дружба, якщо російські війська прийшли на нашу землю з танками, і йде справжня війна?! Я не бачу художніх переваг у цій споруді і вважаю, що Бондаренко (Володимир, депутат від "Батьківщини" у Київраді - ред.) має рацію, потрібно знести", - заявив він.

Читайте такожКличко пообіцяв, що стелу з Майдану прибирати не будуть

Нагадаємо, в Києві організовано спеціальний безкоштовний автобусний маршрут, який буде підвозити киян та гостей столиці від Пішохідного мосту до Арки дружби народів.

За інформацією "Київпастрансу", автобуси курсуватимуть у робочі та вихідні дні з 8.30 до 20.30 з інтервалом руху 20 хвилин. На маршруті працюватимуть два автобуси.