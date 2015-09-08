Головний архітектор Києва впевнений, що Арку дружби народів необхідно знести

16:56, 08 вересня 2015
Київ
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Целовальник заявив, що не бачить "художніх переваг" у споруді.

Арку Дружбы народов хотят снести / Фото УНИАН

Головний архітектор Києва Сергій Целовальник вважає, що Арку дружби народів у Києві необхідно демонтувати.

Про це Целовальник заявив в інтерв'ю "Сегодня".

"Я цю арку вважаю непотрібною. Яка це дружба, якщо російські війська прийшли на нашу землю з танками, і йде справжня війна?! Я не бачу художніх переваг у цій споруді і вважаю, що Бондаренко (Володимир, депутат від "Батьківщини" у Київраді - ред.) має рацію, потрібно знести", - заявив він.

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Нагадаємо, в Києві організовано спеціальний безкоштовний автобусний маршрут, який буде підвозити киян та гостей столиці від Пішохідного мосту до Арки дружби народів.

За інформацією "Київпастрансу", автобуси курсуватимуть у робочі та вихідні дні з 8.30 до 20.30 з інтервалом руху 20 хвилин. На маршруті працюватимуть два автобуси.

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