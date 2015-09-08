Розкриття пропозиції щодо відбору генпідрядника нового корпусу "Охматдит" відбудеться 16 вересня

Державне підприємство «Укрмедпроектбуд», замовник будівництва нового корпусу «ОХМАТДИТ», прийняло рішення внести зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю робіт із будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «ОХМАТДИТ» та подовжити строк розкриття пропозицій учасників на тиждень, до 16 вересня.

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«У цих змінах враховані зауваження та запитання, які отримало ДП «Укрмедпроектбуд» від учасників торгів. Зокрема, були внесені всі необхідні зміни до технічних характеристик робіт із будівництва», − заявила Ірина Коваль, директор ДП «Укрмедпроектбуд».

Із 7 серпня, коли ДП «Укрмедпроектбуд» оголосило про відкритий відбір генпідрядника, замовник отримав 25 запитань від підприємств, які звернулися за тендерною документацією, та надав шість листів із ґрунтовними роз’ясненнями.

Проведення конкурсу викликало значну зацікавленість з боку будівельних організацій. У цілому за тендерною документацією до ДП «Укрмедпроектбуд» звернулися 12 компаній.