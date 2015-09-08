У Києві, незважаючи на обіцянку Кличка, можуть підвищити квартплату

Як повідомила "Українській правді. Київ" мешканка будинку по проспекту Леся Курбаса, 5В, на під’їздах будинку з’явились оголошення про підвищення квартплати.

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"1 вересня наш будинок отримав лист щастя, що у нашому будинку планується підвищення вартості послуг з утримання будинку та прибудинкової території. Знаю, що такі листи отримали не тільки ми: Княжий Затон, 11 також отримав. У них також обслуговуюча організація ТОВ "Новобудова" (це організація зі структури "Київміськбуд")", - повідомила киянка.

Вона додала, що наразі хтось зірвав це оголошення, але запевнила, що вивішував її особисто майстер будинку.

Згідно з оголошенням, тариф повинен зрости на 11%. Наразі розрахований тариф подали на затвердження до Київської міської держадміністрації (КМДА). Однак у КМДА поки не коментують цю ситуацію.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко неодноразово запевняв, що тарифи на утримання будинків та прибудинкової території не підвищуватимуть. Міська влада навіть надрукувала листівки для кожного під'їзду з повідомленням, що квартплата не зросте.