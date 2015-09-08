У Києві планують реформувати систему громадського транспорту

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час семінару «Сталий міський транспорт міста Києва. Технічна допомога Світового банку» у представництві Світового банку в Україні.

«Місто – це живий організм, головними артеріями якого є маршрути громадського транспорту. Протягом багатьох років місто розбудовувалося, але ніхто не займався системною організацією роботи транспорту. Тому одне з головних завдань, яке ми повинні вирішити, – налагодити ефективне і зручне транспортне сполучення в столиці. Сьогодні, у непрості для України часи, за рахунок допомоги Світового Банку вперше в столиці розробляється, можна сказати, унікальна транспортна система Києва», – наголосив мер.

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За словами Віталія Кличка, щоб міський транспорт відповідав вимогам сучасного Києва, столична влада залучила до аналізу поточної ситуації та вироблення стратегії міжнародних експертів зі Світового банку. І вдячна за допомогу, рекомендації та розробки експертів. Останній раз заміри пасажиропотоку в Києві проводилися у 1986 році, і транспортна схема до сьогодні працює згідно із застарілими розрахунками.

Міський голова наголосив, що реформування системи міського транспорту відбудеться у двох ключових напрямках. «В першу чергу, необхідно спростити транспортну схему міста, зменшивши кількість дублюючих маршрутів, якщо пасажиропотік становить менше 5 тис. осіб на добу, збільшивши кількість прямих маршрутів, розширити маршрути підвозу пасажирів до метро та поліпшити сполучення з передмістям за рахунок пересадочних вузлів на околицях міста», – зауважив Віталій Кличко.

З іншого боку, залишається необхідність поліпшити сполучення з центром густонаселених районів міста, зокрема Троєщини. «За рекомендацією фахівців банку, ми плануємо об'єднати шість існуючих маршрутів громадського транспорту у три. Об'єднання стосуватиметься маршрутів тролейбусів і маршруток. А також ми відкриємо три абсолютно нових маршрути, які зараз не обслуговуються, але мають величезний потенціал», – наголосив Віталій Кличко.

У коментарі журналістам він також зазначив, що одним з аспектів транспортної системи є й екологічна складова. «Ми опрацьовуємо напрямок використання екологічно чистого транспорту. Ми розглядаємо закупівлю тролейбусів і трамваїв, які не забруднюють атмосферу і використовують набагато менше електроенергії. Тому пропозиції Світового банку дуже цінні для Києва – ми будемо реалізовувати напрацювання, використовуючи найкращий світовий досвід», – наголосив мер.