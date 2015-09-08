Водія маршрутки, що висадив бійця АТО, звільнено - Київпастранс

На випадок з висадкою учасника АТО Віталія Шевченка з маршрутного таксі 220 "Київпастранс" зреагував звільненням.

"Водій звільнений. Бо така поведінка – це не нормально", - заявили у підприємстві, пише "Українська правда. Київ".

У комунальному підприємстві зазначили, що на водіїв цього маршруту регулярно лунають скарги пасажирів.

"На цей маршрут, на поведінку водіїв, часто скаржаться столичні жителі. Тому з завтрашнього дня ми вирішили провести перевірку на цьому маршруті і ротацію водіїв", - сказали в "Київпастрансі".

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Раніше УНІАН повідомляв, що учасника бойових дій на сході України Віталія Шевченка водій маршрутки 220 висадив з транспорного засобу, не дозволивши скористатися законним правом пільгового проїзду.